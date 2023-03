Assad på besøk i Moskva – sier han støtter Russland i krigen

NTB

Syrias president Bashar al-Assad uttrykker sin støtte til Russland i krigen mot Ukraina. Onsdag besøkte han president Vladimir Putin i Moskva.

I et TV-sendt møte med Putin sa Assad, ifølge russisk oversettelse, at russerne kjempet mot «gamle nazister» i Ukraina. Den syriske presidenten sa også at Vesten har tatt imot «gamle nazister» og gitt dem sin støtte.

Samtalen mellom de to lederne var på forhånd ventet å dreie seg mye om gjenoppbygging av borgerkrigsherjede Syria, som nylig også ble rammet av et kraftig jordskjelv.

Nær alliert

Russland har vært Assads nærmeste allierte i krigen og har bidratt til gjenerobringen av store områder som tidligere var kontrollert av opprørere. Landet har også to militærbaser i Syria, en flybase i Hmeimim og en marinebase i Tartus.

Putin minnet da også Assad på de russiske styrkenes «avgjørende bidrag» til å stabilisere landet da han tok imot den syriske lederen i Kreml.

Assads søk sammenfalt med årsdagen for starten på det som først var fredelige protester mot den syriske presidenten. Regimet slo hardt ned på demonstrantene, og løpet av få måneder raste det full borgerkrig der ulike grupper av opprørere fikk tung støtte fra aktører utenfor Syria.

Assad takket

Til tross for krigen i Ukraina har Russland beholdt styrker i landet, noe Assad takket for onsdag.

– Selv om Russland nå utfører en spesialoperasjon, er stillingen uendret, sa Assad, som dermed benyttet Putins egen betegnelse på invasjonen av Ukraina.

Russland har også støttet Assad diplomatisk i FN og andre internasjonale fora, og flere land har den siste tiden gjenopptatt kontakten med regimet i Damaskus.

Russisk mekling

Egypts og Jordans utenriksministre besøkte begge nylig Assad, og flere andre land har tatt til orde for å slippe Syria inn i Den arabiske liga.

Russland har også meklet i forholdet mellom Syria og Tyrkia, som til Assads store misnøye støtter opprørerne som kontrollerer en enklave nordvest i landet.

Tyrkia og Syria misliker derimot begge at USA støtter kurdiske opprørere nordøst i landet. Tyrkia hevder opprørerne er en gren av kurdiske PKK, som både de, USA og EU har på sin liste over terrororganisasjoner.