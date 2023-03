Store politistyrker i Wien etter trussel om kirkeangrep

NTB

Politiet i Østerrikes hovedstad Wien varsler befolkningen om økt tilstedeværelse fra væpnet politi etter trussel om kirkeangrep.

– Dere vil merke at det for tiden er et større antall politistyrker på patrulje. Årsaken er en ikke-spesifikk trussel om angrep mot kirker, melder byens politistyrke på Twitter.

Politiet legger til at det de kaller forebyggende tiltak, er vanlig i slike tilfeller.

Landets etterretningstjeneste skal ha fått informasjon om at islamistisk angrep er under planlegging, skriver Reuters.

– Hvor lenge den økte beskyttelsen av enkelte steder vil vare, er ikke mulig å slå fast, skriver politiet.