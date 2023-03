Britiske og tyske jagerfly avskar russisk fly nær Estland

NTB

Jagerfly fra Tyskland og Storbritannia har for første gang utført en felles operasjon for å avskjære et russisk militærfly som nærmet seg estisk luftrom.

To Typhoon-jagerfly gikk på vingene for å avskjære et Iljusjin 78 tankfly – i Nato kjent som Midas – som var på vei fra St. Petersburg til den russiske eksklaven Kaliningrad. Det russiske flyet hadde ikke kommunisert med den estiske flygeledelsen, melder BBC.

Det britiske og det tyske luftvåpenet deltar for tiden i en felles Nato-operasjon som flyr patruljeoppdrag i østersjøregionen. Avskjæringen var et rutinemessig oppdrag, men det er altså første gang at de to landene utfører en slik operasjon sammen.