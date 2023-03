Brasils president gir urfolk løfte om landområder, men ingen underskrift

Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva taler under et møte med urfolksledere i det vernede området Raposa Serra do Sol i delstaten Roraima, Brasil. Hundrevis av urfolksledere fra flere etniske grupper møttes tidligere denne uka for å diskutere sine rettigheter, miljø, bærekraft, landavgrensning og ulovlig gruvedrift. Foto: Edmar Barros / AP / NTB

Brasils president Lula da Silva skuffet urbefolkningen i Amazonas ved bare å love dem nye, beskyttede landområder. De vil også ha hans underskrift.

– Vi må raskt prøve å legalisere landområder for urbefolkningen slik at de kan få det landet som er deres, sa Lula da han avla sitt første besøk til urfolkssamfunnene i Amazonas denne uka.

– Vi må gjøre det raskt før andre grupper legger fram falske dokumenter for å kreve eierskapsrettigheter, sa Lula. Han refererte da til hendelser som har vært vanlige opp gjennom Brasils historie. Lula understreket at arbeidet med avgrensningene er nesten ferdige.

Likevel er urbefolkningen skuffet. Årsaken er at Lula ikke satte sitt godkjentstempel på konkrete grenselinjer for landområdene – som urfolk og rettighetsaktivister har etterspurt lenge. Mange hadde håpet at nye, offisielle grenselinjer skulle være på plass innen 30 dager etter at Lulas administrasjon tiltrådte 1. januar. Men selve formaliseringen, presidentdekretet, lar altså vente på seg.

Har tatt lang tid

Arbeidet med å avgrense egne landområder for urbefolkningen begynte for flere tiår siden. I dag er 13 nye territorier for urbefolkningen allerede bestemt, og alle viktige reguleringstiltak er tatt.

Det som gjenstår, er i hovedsak presidentens godkjenning. En slik godkjenning ville markert en kraftig endring i politikken fra den forrige administrasjonen til Jair Bolsonaro, som ikke var tilhenger av eget land for urbefolkningen.

I sin første periode som president i 2005 godkjente Lula avgrensningen av urfolksområdet Raposa Serra do Sol, der det i dag bor rundt 26.000 mennesker fra fem forskjellige etniske grupper.

Etter at Raposa Serra do Sol fikk beskyttet status, har området likevel vært preget av flere konflikter mellom risbønder og urbefolkningen – og ulovlige gruvearbeidere. Konfliktene har ført til sporadiske voldsepisoder, og uroen viser utfordringene ved å opprette vernede områder – som i økende grad er under press utenfra.

Bolsonaros nådeløse press for å legalisere gruvedrift på urfolksterritorier førte til fornyede interessekonflikter og splittelser blant lokalsamfunn i Raposa Serra do Sols. Til tross for sterk kritikk fra lokale urfolksledere, besøkte Bolsonaro blant annet en ulovlig gullgruveleir i urbefolkningens territorium i oktober 2021 og oppmuntret åpenlyst til aktiviteten.

Forventer bedre av Lula

Da Lula besøkte Raposa Serra do Sol var frammøte blant urfolk stort. De hadde forberedt stor fest og framførte sang og dans for presidenten. Urfolket forventer bedre dager sammenlignet med tiden under Bolsonaro.

Davi Kopenawa, leder for Yanomami-folket, fortalte president Lula at hans folks behov er blitt enda større enn for fire år siden.

– Vi må gjenopprette det raserte helsevesenet for befolkningen. Vi må redde barna vi har igjen. Jeg vil ikke at flere barn skal dø. Vi trenger sykehus. Sykdommer preger fortsatt Amazonas, sa han.

Kopenawa understreket at han ikke vil ha noe gruvedrift i Yanomami-folkets land eller i Raposa Serra do Sol-territoriet.

Gruvedrift dreper oss, det dreper mennesker i byen, elven, vannet i skogen. Tung gruvedrift hører ikke hjemme her, la han til.

Vil gruvedrift til livs

Lula lovte på sin side at administrasjonen hans definitivt vil utvise gullgruvearbeidere fra urbefolkningens land – slik den allerede har begynt gjøre i Yanomami-territoriet.

– Gullet tilhører ikke noen. Det er der fordi naturen har plassert det der. Det er på urbefolkningens land, sa Lula.

Så nå venter urfolket bare på hans endelige signatur.