Fakta om Frontex

NTB

Fakta om EUs grensekontrollbyrå Frontex

* Frontex er EUs grensekontrollbyrå som koordinerer medlemsstatenes nasjonale grensevakt for å sikre EUs yttergrenser.

* Opprettet 3. oktober 2005.

* Frontex har ikke overtatt medlemslandenes grunnleggende ansvar for grensekontroll. Medlemslandene har fremdeles ansvar for kontroll og overvåking av egne grenser.

* Oppgaven til Frontex er å sørge for at alle land følger samme praksis når de håndhever reglene for personer og varer som krysser grensen mellom et EU-land og et ikke-EU-land, enten det er en landgrense, sjøgrense eller luftgrense.

* Ordningen er nært knyttet til Schengen-avtalen. Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er assosierte deltakere.

* Norge og de andre Frontex-landene bistår med politifolk og utstyr til operasjoner i de øvrige medlemsnasjonene ved behov.

* Frontex har til tider fått sterk kritikk fra menneskerettigsorganisasjoner for metodene som brukes for å holde innvandrere ute.