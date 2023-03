Børsoppgang i Asia

NTB

Hovedindeksene på de toneangivende børsene i Asia har stort sett åpnet med gode tall onsdag. Uro rundt amerikanske banker har preget markedene de siste dagene.

I Tokyo åpnet hovedindeksen Nikkei 225 med oppgang på rundt 0,6 prosent, før den flatet ut igjen etter halvannen times tid. Den bredere Topix-indeksen hadde økt 0,7 prosent.

Oppgangen er markant i Hongkong, der hovedindeksen Hang Seng var opp 2,4 prosent i den tidlige handelen. Hovedindeksene på børsene i Shanghai og Shenzhen var samtidig henholdsvis 0,6 prosent og 1 prosent i pluss.

Utviklingen var også god på børsene i USA og Europa tirsdag, etter en dårlig start på uka dagen i forveien. I New York endte industritunge Dow Jones med oppgang på 1,1 prosent, mens hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen endte 2,1 i pluss.

Investorer er igjen optimistiske etter at New York-børsene unngikk nedgang tirsdag, og «markedet synes å tro at det verste nå er over», sier økonom Taylor Nugent ved National Australia Bank til AFP.