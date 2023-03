Honduras vil bryte med Taiwan og knytte bånd til Kina

To soldater senker det taiwanske flagget under en seremoni i Taipei. Honduras, et av 14 land som anerkjenner Taiwan som en selvstendig stat, vil danne diplomatiske forbindelser til Kina, sier landets president. Dermed ryker forholdet til Taiwan. Illustrasjonsfoto: Chiang Ying-ying / AP / NTB

