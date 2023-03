IS tar på seg ansvaret for massakre i Kongo

NTB

Den ytterliggående jihadistgruppa IS tar på seg ansvaret for en massakre i en landsby øst i Kongo søndag der 19 mennesker ble drept.

Det går fram i en melding fra gruppas informasjonskanal Amaq. Myndighetene sa søndag at de mistenkte at en IS-inspirert milits sto bak.

Angrepet fant sted i landsbyen Kirindera i Beni-regionen. Ifølge landsbysjefen brukte angriperne stikk- og skytevåpen og satte fyr på hus. Bare noen dager i forveien ble over 40 mennesker massakrert i to andre landsbyer i området. IS har tatt ansvaret for angrepet og sagt at det var rettet mot kristne.

En gruppe som kaller seg Allierte demokratiske styrker (ADF), som har sverget troskap til IS, anklages for å stå bak. I forrige uke lovet USA en dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kan lede til at ADF-lederen Seka Musa Baluku blir tatt.