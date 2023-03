USA: Russisk jagerfly kolliderte med amerikansk drone over Svartehavet

Det var et ubemannet fly av denne typen, en amerikansk MQ-9, som kolliderte med et russisk jagerfly i internasjonalt luftrom over Svartehavet tirsdag. Arkivfoto: Massoud Hossaini / AP / NTB

NTB

Et amerikansk ubemannet fly styrtet tirsdag i Svartehavet etter en kollisjon med et russisk jagerfly, ifølge USA. Russland nekter for at flyene kolliderte.

Det ubemannede flyet var et MQ-9, en såkalt Reaper-drone. USAs president Joe Biden er blitt orientert om hendelsen, opplyser talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

To russiske jagerfly avskar dronen tirsdag, og Kirby sier dette skjedde på en uansvarlig og uprofesjonell måte som førte til at den amerikanske dronen gikk i sjøen.

Russlands ambassadør i USA ble tirsdag kalt inn på teppet i det amerikanske utenriksdepartementet for å forklare seg om saken.

– Nærmet seg Krim

Det amerikanske militæret opplyser at det ene russiske jagerflyet kom borti propellen på dronen. Amerikanerne sier den fikk så store skader at de ble nødt til å styrte det førerløse flyet i Svartehavet.

Russland avviser dette og sier det ikke var noen kollisjon. Den amerikanske dronen ble avskåret fordi den nærmet seg russisk luftrom over Krim-halvøya, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

– Dronen fløy over Svartehavet i retning Russland med transponderne slått av, står det i departementets uttalelse.

Det ble ikke brukt våpen mot dronen, understreker departementet, som hevder den styrtet fordi «den gjorde en brå unnamanøver og mistet styringen».

Russland: En provokasjon

Moskva anser hendelsen som en provokasjon, siteres Russlands ambassadør Anatolij Antonov på av det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti etter å ha vært inne til møte i det amerikanske utenriksdepartementet.

Antonov sier videre at møtet i det amerikanske utenriksdepartementet var «konstruktivt» og at de ikke snakket om mulige konsekvenser for Russland.

– For vår del er vi ikke interessert i noen konfrontasjon mellom USA og Russland. Vi er for å bygge pragmatiske relasjoner til gode for det russiske folk og det amerikanske folk, siteres Antonov på.

Internasjonalt farvann

Russernes versjon skiller seg i betydelig grad fra det som er opplyst av US European Command, som leder USAs militære styrker i Europa.

– To russiske Su-27 jagerfly foretok en utrygg og uprofesjonell avskjæring av et ubemannet overvåkingsfly av typen MQ-9 som opererte over internasjonalt farvann i Svartehavet, står det i en pressemelding fra US European Command.

– Flere ganger før kollisjonen dumpet de to SU-27-flyene drivstoff på og fløy foran MQ-9-flyet på en uforsvarlig og uprofesjonell måte, skriver den amerikanske generalen James B. Hecker.

– Tydelig beskjed

Ifølge Hecker førte hendelsen nesten til at også de russiske flyene styrtet. Han understreker at amerikanske og allierte styrker vil fortsette å operere i internasjonalt luftrom.

MQ-9 Reaper er et stort, ubemannet amerikansk luftfartøy som er i stand til å utføre fjernstyrte eller autonome flyoperasjoner.

En talsmann for USAs utenriksdepartement, Ned Price, sier USAs ambassadør til Russland har gitt en «tydelig beskjed» om hendelsen til det russiske utenriksdepartementet.

Hvis amerikanernes opplysninger stemmer, kan hendelsen tirsdag være første gang siden den kalde krigen at et amerikansk luftfartøy styrter etter å ha blitt truffet av et russisk militærfly.