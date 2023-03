Russland: Anser dronehendelse som provokasjon

Anatolij Antonov, Russlands ambassadør til USA, sier at Moskva anser hendelsen der en amerikansk drone styrtet i Svartehavet etter kontakt med et russisk fly som en provokasjon. Antonov ble tirsdag kalt inn på teppet i det amerikanske utenriksdepartementet. Foto: Pattrick Semansky / AP / NTB

NTB

Moskva anser hendelsen der et russisk jagerfly og en amerikansk drone var involvert for provokasjon, siteres Russlands ambassadør i USA på av russiske medier.

– Vi anser denne hendelsen som en provokasjon, sa ambassadør Anatolij Antonov til det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti etter å ha blitt kalt inn på teppet i Washington tirsdag.

Ifølge Pentagon styrtet en overvåkningsdrone av typen MQ-9 i Svartehavet etter at et russisk Su-27-jagerfly kolliderte med den. Det er den første hendelsen av denne typen siden Russlands invasjon av Ukraina i fjor.

Russland nekter for at det var direkte kontakt mellom de to flyene, og sier at dronen styrtet fordi den «gjorde en brå unnamanøver og mistet styringen».

Antonov sier videre at møtet i det amerikanske utenriksdepartementet var «konstruktivt» og at de ikke snakket om mulige konsekvenser for Russland, skriver Ria Novosti

– For vår del er vi ikke interessert i noen konfrontasjon mellom USA og Russland. Vi er for å bygge pragmatiske relasjoner til gode for det russiske folk og det amerikanske folk, siteres Antonov på.