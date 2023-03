Kadyrov møtte Putin i Kreml etter rykter om forgiftning og nyretrøbbel

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov under et tidligere besøk hos president Vladimir Putin i Moskva.

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov skal ha gitt Vladimir Putin løfte om at hans soldater vil kjempe til siste slutt.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået statlige russiske nyhetsbyrået TASS skal møtet ha funnet sted mandag. En video gjengitt av BBC skal vise Kadyrov på presidentens kontor.

Kadyrov er en av Putins nærmeste allierte. Han har stilt flere tusen tsjetsjenske soldater til disposisjon i den brutale angrepskrigen mot Ukraina.

Under møtet skal Kadyrov ha gitt Kremls sterke mann nye løfter om væpnet støtte.

– Når det gjelder den militære spesialoperasjonen vil tsjetsjenske soldater lykkes med å utføre sine plikter og dine ordre hele veien til seier til slutt, sa Kadyrov til Putin, ifølge Reuters, skriver dansk TV2.

Putin: – Send dem min beste hilsen

Putin skal ha takket Kadyrov og bedt ham videreformidle sin takknemlighet til de tsjetsjenske soldatene som kjemper side om side med russerne i Ukraina.

– Jeg ser at guttene dine kjemper i den militære spesialoperasjonen. Send dem min beste hilsen, skal Putin ha sagt.

De tsjetjenske soldatene skal være blant de mest brutale som opererer under Kadyrovs kommando. De skal ha gjort seg skyldige i alvorlige krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene både i Tsjetsjenia og Ukraina.

Blant annet spilte de en sentral rolle under Russlands beleiring av Azov-smelteverket i Mariupol i krigens første fase.

Offer for målrettet forgiftning?

Nylig kom det rapporter om at Kadyrovs helse skulle ha blitt alvorlig forverret på grunn av pågående nyreproblemer. Dette førte til spekulasjoner om at den tsjetsjenske lederen kan ha vært offer for en målrettet forgiftning, skriver Metro og New York Post.

Kadyrov skal angivelig ha søkt helsehjelp utenfor Russland. På bilder og video fremstår den brutale kommandanten som friskmeldt.

Ramzan Kadyrov ledet sin egen milits som kjempet mot separatister i Tsjetsjenia. Med støtte fra blant andre Vladimir Putin gjorde han en kometkarriere og ble visestatsminister i en alder av 27 år, ifølge SNL.

I 2006 ble han statsminister i 2006, og året etter ble han valgt til president.

