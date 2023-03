Kina hardt ut mot at Australia skal ruste opp med atomdrevne ubåter fra USA

NTB

Kina reagerer kraftig på at Australia skal skaffe seg fem atomdrevne ubåter fra USA og deretter bygge flere ved hjelp av amerikansk og britisk teknologi.

Kinesiske myndigheter mener at Aukus-alliansen – som består av USA, Storbritannia og Australia – er på vei i en «farlig og feilaktig» retning, og at feilene og farene blir stadig større.

– Den siste kunngjøringen fra USA, Storbritannia og Australia viser at de tre landene som følge av sine egne geopolitiske interesser ser fullstendig bort fra bekymringene i det internasjonale samfunnet, sier talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, tirsdag.

De høyteknologiske atomdrevne ubåtene er ment å kontre kinesisk innflytelse over den indopasifiske regionen og sikre vestlige interesser. Regionen består av deler av Stillehavet, Indiahavet og farvannet ved Indonesia som forbinder de to havene.

– Kald krig-mentalitet

Wang anklager også de tre landene for å starte et våpenkappløp og for å være drevet at «typisk kald krig-mentalitet».

– Salget av ubåtene utgjør en klar fare for spredning av atomvåpen, hevder han.

Australias forsvarsminister Richard Marles sier at de tilbød Kina en orientering om avtalen i forrige uke, men uten å ha fått svar fra Beijing.

USAs president Joe Biden har understreket at Australia ikke skal få tilgang til atomvåpen. Samtidig er det få andre land i verden som har tilgang til atomdrevne ubåter.

Europa utenfor

President Joe Biden i et møte med Australias statsminister Anthony Albanese på marinebasen Point Loma i San Diego mandag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB Les mer Lukk

Aukus er et relativt nytt forsvarssamarbeid mellom de tre landene som ble lansert i september 2021. Allerede da ble det klart at USA og Storbritannia ville sørge for at Australia skaffet seg tolv atomdrevne ubåter.

Mandag la de tre landene fram mer detaljerte opplysninger om avtalen i forbindelse med at både Storbritannias statsminister Rishi Sunak og Australias statsminister Anthony Albanese er på besøk i USA.

Ifølge Albanese skal landet kjøpe opptil fem ubåter fra USA og deretter bygge en ny modell ved hjelp av amerikansk og britisk teknologi.

Da Aukus-samarbeidet ble lansert for halvannet år siden, reagerte EU sterkt på de var blitt holdt utenfor de hemmelige samtalene. Avtalen førte også til at Australia droppet en ubåtavtale med Frankrike, noe som fikk landet til å utbasunere at de ikke lenger kunne stole på Australia i handelsforhandlinger.

Australia skulle ifølge en tidligere kontrakt fra 2016 ha kjøpt konvensjonelle ubåter fra Frankrike.