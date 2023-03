NTB

To menn er tatt til sykehus med alvorlige skader etter en skyteepisode i Salem sør for Stockholm, skriver Aftonbladet.

Politiet fikk melding om skytingen klokka 0.38 natt til tirsdag, skriver avisa. Ingen er pågrepet, og det pågår en stor politiinnsats.

TT skriver at skytingen har skjedd ved et rekkehus, og at den ene av de to er funnet innendørs og den andre utendørs.