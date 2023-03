Wall Street Journal: Xi Jinping planlegger Zelenskyj-samtale

NTB

Kinas president Xi Jinping planlegger å snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for første gang siden krigen brøt ut, ifølge Wall Street Journal.

Samtalen vil trolig finne sted etter at Xi har møtt Russlands president Vladimir Putin i Moskva neste uke, skriver avisa , som får dette opplyst av kilder med kjennskap til saken. Trolig vil det dreie seg om et virtuelt møte med den ukrainske presidenten.

Møtene med de to gjenspeiler Kinas forsøk på å ta en mer aktiv rolle i arbeidet med å finne en fremforhandlet løsning på krigen, sier flere av avisas kilder. Videre sier de at Xi vurderer å også besøke flere europeiske land, men timeplanen er ikke ferdigstilt.

Kina la 24. februar, på årsdagen for den russiske invasjonen, fram en tolvpunktsplan for fred i Ukraina, som blant annet innebærer at det inngås våpenhvile.

Fra Nato- og EU-hold har planen blitt møtt med skepsis. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa at Beijing mangler troverdighet som fredsmegler fordi de ikke har fordømt invasjonen.

Zelenskyj sa etter at planen ble lagt fram at han var åpen for deler av den, og at han ville møte Xi.