Aukus-landene med ambisiøs ubåtplan for å parere kinesiske ambisjoner

President Joe Biden var vert for et møte med Australias statsminister Anthony Albanese (t.v.) og Storbritannias statsminister Rishi Sunak på marinebasen Point Loma i San Diego i California mandag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Australia vil kjøpe opptil fem atomubåter fra USA og deretter bygge en ny modell med amerikansk og britisk teknologi, kunngjorde statsminister Anthony Albanese mandag.

Kunngjøringen kom i San Diego mandag, der Albanese møtte USAs president Joe Biden og britenes statsminister Rishi Sunak.

De tre la sammen fram detaljene i den såkalte Aukus-alliansens plan for å forsyne Australia med atomubåter og kontre Kinas ambisjoner i den indopasifiske regionen.

Biden sa at USA har «sikret stabiliteten i den indopasifiske regionen i flere tiår» og at ubåtalliansen vil styrke «mulighetene for fred i flere tiår framover».

Han understreket at Australia, som gikk inn i alliansen med USA og Storbritannia for halvannet år siden, ikke vil få atomvåpen.

Enorm investering

– Aukus-avtalen som vi bekrefter her i San Diego, er den største enkeltinvesteringen i Australias forsvarsevne i vår historie. Den styrker Australias nasjonale sikkerhet og stabiliteten i regionen vår, sa Albanese.

En tjenesteperson i det australske forsvaret sier at prosjektet innen 2055 vil ha kostet 245 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 2.596 milliarder kroner – litt mer enn en femdel av oljefondets markedsverdi ved utgangen av 2022.

Albanese spår at den økonomiske gevinsten for Australia vil være den største siden bilindustrien ble introdusert i landet etter andre verdenskrig.

Fem ubåter?

Ifølge USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan planlegger Australia å kjøpe minst tre amerikanske atomubåter i Virginia-klassen, og de vil få opsjon på kjøp av ytterligere to. Kjøpene skal skje «i løpet av 2030-tallet», ifølge Sullivan.

Fartøyene i Virginia-klassen drives med kjernereaktorer og skal erstatte dieseldrevne ubåter som Australia bruker i dag.

Deretter er planen at USA, Storbritannia og Australia skal samarbeide om bygging av nye atomdrevne ubåter, som har fått navnet SSN-AUKUS. Ei heller de nye ubåtene skal bli utstyrt med atomvåpen.

Designet til den nye modellen skal være britisk og teknologien amerikansk, og dette vil medføre «betydelige investeringer i alle tre industribaser», ifølge Sullivan. Tidligere har ikke navngitte amerikanske kilder opplyst at Australia ventes å kjøpe opptil fem atomubåter – i tråd med det Sullivan sa mandag.

Australia har utelukket å ta i bruk atomvåpen, men ubåtplanen markerer et skifte i forholdet til Kina, som har bygget en sofistikert flåte og gjort småøyer i Stillehavet om til baser.

Også britene styrker forsvaret

I møte med Kinas økte satsing og Russlands invasjon av Ukraina har også Storbritannia bestemt seg for å styrke forsvaret, opplyser Sunaks kontor mandag.

Det settes av mer enn 6 milliarder dollar i ytterligere midler til å «fylle opp og styrke essensielle ammunisjonslagre, modernisere Storbritannias atomvirksomhet og finansiere neste fase i Aukus' ubåtprogram», heter det i uttalelsen fra Downing Street.

En høytstående amerikansk tjenesteperson sier til AFP at britene vil få sine «førsteklasses» SSN-AUKUS-fartøy sent på 2030-tallet, mens Australia må vente til begynnelsen av 2040-tallet.

I mellomtida vil australske seilere, ingeniører og annet personell trene med sine britiske og amerikanske motparter for å tilegne seg ekspertise, mens britiske og amerikanske marinefartøy jevnlig vil besøke australske havner.

Kinesisk misnøye

Nyhetene tas dårlig imot i Kina. Regjeringen sier at Aukus-samarbeidet kan føre til et våpenkappløp, og anklager de tre landene for å svekke innsatsen for ikke-spredning av atomvåpen.

– Vi oppfordrer USA, Storbritannia og Australia til å legge bort kald krig-mentaliteten og nullsumspill, følge opp internasjonale forpliktelser i god ånd og gjøre flere ting som fremmer regional fred og stabilitet, sa talskvinne Mao Ning for det kinesiske utenriksdepartementet.

Kinas president Xi Jinping anklaget i forrige uke USA for å lede en vestlig innsats for å blokkere og undertrykke Kina. Washington kontrer med at Beijing skaper uro blant land i Asia-Stillehavsregionen med trusler om å invadere Taiwan.