Kina gjenopptar utstedelse av visum

NTB

Kina vil fra 15. mars igjen utstede alle typer visum til utlendinger, opplyser landets utenriksdepartement.

I desember skrotet Kina null-covid-politikken etter tre år, og grensa ble åpnet en måned senere. Siden har reisevirksomheten økt kraftig. Landets lederskap har erklært seier over den store koronabølgen som rammet landet rundt nyåret.

Kinas nye statsminister Li Qiang sa mandag at landet brukte mindre enn to måneder på å få til en kontrollert overgang i koronapolitikken, og at regjeringens strategi og tiltak har vært helt korrekte.