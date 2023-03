Seier for Uber og Lyft i California-søksmål

NTB

En domstol i California gir drosjeselskapene Uber og Lyft medhold i at deres sjåfører fortsatt kan behandles som kontraktarbeidere og ikke ansatte.

En ankedomstol i delstaten opprettholdt mandag utfallet av en folkeavstemning kjent som Proposition 22. Forslaget, som ble vedtatt i 2020, tillot at selskapene kunne behandle sjåførene som kontraktarbeidere, og som ansatte, skriver Wall Street Journal.

Kjennelsen er en seier for Uber, Lyft og andre appbaserte selskaper i tjenestenæringen.

– Vi er glade for at domstolen respekterte folkeviljen, og for at Propostition 22 og sjåførenes uavhengighet vil bli opprettholdt, sier juridisk leder Tony West i Uber til AFP.

Bakteppet er en lov som trådte i kraft i delstaten i 2019, som innebærer at uavhengige kontraktsarbeidere og frilansere under bestemte kriterier må klassifiseres som ansatte som omfattes av regler om minstelønn og ytelser.

California saksøkte de to selskapene i 2020, fordi delstaten mener de to selskapene ikke handlet i strid med lovverket. De største byene i delstaten sluttet seg til søksmålet.

Målet er å få selskapene til å kompensere sjåførene, samt betale bøter som kan ende på opptil flere hundre millioner dollar. New York Times skriver at mandagens kjennelse trolig blir anket opp til Californias høyesterett.