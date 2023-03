NTB

Nord-Korea har avfyrt et ballistisk missil mot Japanhavet, melder det sørkoreanske forsvaret.

Det er ikke kjent hvor lang rekkevidde missilet har. Oppskytingen kommer to dager etter at nordkoreanerne testet to strategiske kryssermissiler fra en ubåt, og mens USA og Sør-Korea holder militærøvelsen «Freedom Shield 23».

Den startet mandag og skal vare i elleve dager.