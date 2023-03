Italia hevder russiske leiesoldater bidrar til migrant-bølge

NTB

Den russiske Wagner-gruppen bidrar til at flere migranter drar med båter over Middelhavet, hevder regjeringen i Italia. Wagner avviser påstanden.

Italias forsvarsminister Guido Crosetto sier i en uttalelse at økningen i migrasjonen «i ikke ubetydelig grad» er ledd i en strategi iverksatt av Wagner.

Crosetto kaller strategien hybrid krigføring og peker på at Wagner er tungt til stede i flere afrikanske land.

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin avviser påstanden.

– Vi har ingen idé om hva som skjer med migrantkrisen, sier han i en talemelding, med en rekke kraftuttrykk, på meldingstjenesten Telegram.

Mange ulykker

Så langt i år har rundt 20.000 migranter og flyktninger ankommet Italia. Det tilsvarende tallet på samme tid i fjor var 6.100.

Reisen over Middelhavet kan være svært farlig, og det skjer ofte ulykker. 76 mennesker omkom i et forlis ved kysten av Sør-Italia i slutten av februar. Mange av de døde var barn.

Wagner har soldater i flere afrikanske land, i tillegg til Ukraina. Også Italias utenriksminister Antonio Tajani har knyttet tilstrømningen av migranter til Wagner-gruppen. Mange av dem kommer fra områder kontrollert av den russiske gruppen, ifølge Tajani.

Ber om Nato-hjelp

Guido Crosetto mener Nato bør bistå Italia i håndteringen av situasjonen. Alliansen kan slå sprekker hvis land må håndtere «ulike typer gjengjeldelse» på egen hånd, hevder han.

Hjelpeorganisasjoner anklager Italia for å gjøre for lite for å redde migranter og flyktninger i havsnød. Rundt 30 mennesker antas å ha omkommet utenfor Libya i helgen, og organisasjonen Alarm Phone kritiserte Italia for ikke å ha sendt kystvakten til ulykkesstedet.

Den italienske kystvakten sa at båten som hadde problemer, befant seg i libysk farvann – og at hendelsen synliggjorde «inaktiviteten» til andre land rundt Middelhavet.