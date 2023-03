Russisk toppolitiker tviler på at proukrainsk gruppe sto bak Nord Stream-sabotasje

Flere eksplosjoner forårsaket store skader på de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen i slutten av september.

Det russiske sikkerhetsrådets leder mener Ukraina ikke tjente på at Nord Stream-rørledningene ble sabotert og tviler derfor på amerikansk etterretnings teori.

Nikolaj Patrusjev sier Moskva fortsatt ikke vet nøyaktig hvem som sto bak, men tviler på at det var en proukrainsk gruppe.

Tyske og amerikanske medier har meldt at amerikansk etterretning tror en proukrainsk gruppe sto bak eksplosjonene som førte til store skader på gassledningene i september. Russland mener vestlige land kan ha stått bak det de kaller et terrorangrep.

Russland har avvist all innblanding

Ukraina har tidligere beskyldt Russland for å stå bak eksplosjonen, som skjedde i svensk og dansk farvann.

Russland har fra første stund avvist all innblanding. Beskyldningen har tidligere fått USAs president Joe Biden til å anklage Russlands president Vladimir Putin for å spre løgner om sabotasjen.

Etter de ubekreftede meldingene om at en proukrainsk gruppe kan stå bak, har russiske myndigheter reagert med å kalle meldingene i vestlige medier for en «avledningsmanøver».

– Det er åpenbart at de ønsker å avlede oppmerksomheten. Hvordan kan amerikanske tjenestemenn anta noe uten en etterforskning? sa Putins talsperson Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået RIA.

Ønsker uavhengig gransking

Ifølge New York Times er opplysningene hentet fra en ny etterretningsrapport. Avisen skriver også at det er det første kjente sporet av betydning som peker på hvem som kan ha stått bak sabotasjen.

Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Poljanskij, tok i forrige uke igjen til orde for en uavhengig FN-granskning og varslet at Russland vil fremme et forslag om dette i FNs sikkerhetsråd i løpet av mars måned.

Sabotasjen skjedde i september 2022.