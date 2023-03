«Everything Everywhere all at Once» vant Oscar for beste film

«Everything Everywhere all at Once» ble kåret til beste film på Oscar-utdelingen, og hovedrolleinnehaver Michelle Yeoh vant kategorien beste kvinnelige skuespiller. Hun er den første asiatiske kvinnen til å vinne prisen. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Sci-fi-dramakomedien «Everything Everywhere all at Once» ble kåret til beste film under årets Oscar-utdeling. Filmen ble også belønnet med en rekke andre priser.