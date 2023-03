30 migranter antas omkommet etter at båt kantret utenfor Libya

NTB

Rundt 30 migranter er savnet og antas omkommet etter at en overfylt båt kantret under en redningsoperasjon utenfor Libya, melder den italienske kystvakta.

17 personer ble reddet, og det pågikk søndag kveld leting etter de savnede. Det mislykkede redningsforsøket fant sted søndag morgen.

Den siste katastrofen i Middelhavet skjer akkurat to uker etter forliset i nærheten av Crotone 26. februar, der minst 76 mennesker mistet livet, de fleste av dem afghanere. Båten hadde om lag 150 mennesker om bord og kom fra Tyrkia.

Forliset har ført til kritikk mot den høyreorienterte regjeringen til statsminister Giorgia Meloni, som anklages for å ikke ha gjort nok for å hjelpe. Den italienske kystvakta sier søndag at båten som var i vansker, befant seg i libysk farvann, og at hendelsen er bevis på «inaktiviteten» til andre land ved Middelhavet.

Ifølge FN tok 105.000 flyktninger og migranter seg sjøveien til Italia i fjor. Italias innenriksdepartement oppgir at over 17.500 mennesker har kommet så langt i år. Det er nesten tre ganger så mange som i samme periode i fjor.