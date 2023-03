USA forsøker å forhindre bankkrise

NTB

Alle kunder av kollapsede Silicon Valley Bank (SVB) får tilgang til midlene sine, kunngjør amerikanske myndigheter. Samtidig tas det grep for å hindre smitteeffekt.

– Innskytere vil få tilgang til alle pengene sine fra mandag 13. mars, heter det i en uttalelse fra USAs finansdepartement, sentralbanken Federal Reserve og bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) søndag kveld.

Kunngjøringen kommer kun noen timer før handelen åpner i Asia. Det har vært frykt for at faktorene som har skapt problemer for den California-baserte banken, kan spre seg.

Flere tiltak

USAs finansminister Janet Yellen sa tidligere søndag at det er uaktuelt med noen redningspakke for banken.

Myndighetene har jobbet gjennom helgen for å finne en kjøper av banken eller forhandle fram en annen løsning, og sier søndag at alle kunder av SVB blir beskyttet og får tilgang til sine midler mandag.

Det gjelder også dem som har mer i banken enn innskuddsgarantien på 250.000 dollar. Flertallet av SVBs kunder har betydelig mer kapital enn det knyttet til banken.

Det innføres også flere tiltak for å beskytte kundene og forhindre flere bankkriser. Blant annet har myndighetene åpnet et utstrakt låneprogram, som er ment å forhindre at innskytere skal ta ut midlene sine.

Sentralbanken sammenligner programmet med noe sentralbanker har gjort i flere tiår, nemlig å låne fritt til banksystemet slik at kunder kan være sikre på at de får tilgang til kontoene sine når de trenger det.

Låneprogrammet vil gjøre at banker som trenger å hente inn midler for å betale til innskytere, kan låne penger fra staten, istedenfor å selge statsobligasjoner og andre verdipapirer med tap for å dekke uttakene.

– Dette vil sikre at det amerikanske banksystemet fortsetter å fylle sine livsviktige roller med å beskytte innskudd og gi husholdninger og selskaper tilgang til kreditt på et vis som fremmer sterk, bærekraftig økonomisk vekst, skriver de tre statlige organene.

Økte renter

Bakgrunnen for problemene til Silicon Valley Bank er renteoppgangen i kjølvannet av pandemien. Banken hadde mer enn 200 milliarder dollar i aktiva da den fredag ble satt under konkursbeskyttelse.

Den har bidratt til å finansiere oppstartsselskaper i tek-sektoren, som har blitt mindre attraktive etter hvert som rentene har steget.

Ifølge Dagens Næringsliv har samme type selskaper satt penger inn hos Silicon Valley Bank, som blant annet investerte midlene i amerikanske statsobligasjoner. Disse har falt i verdi i takt med renteoppgangen.

Bankens utfordringer eskalerte da innskytere begynte å ta ut midlene sine og utløste et såkalt «bank run».

Biden skal tale til folket

Hendelsen beskrives som den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009. Bankens britiske datterselskap har også fått store problemer, og i flere land sprer frykten seg for en større bankkrise.

Søndag kveld opplyste amerikanske myndigheter at også kryptobanken Signature Bank blir stengt. Alle bankens kunder blir beskyttet. Banken har mer enn 110 milliarder dollar i aktiva, og kollapsen er den tredje største i amerikansk historie.

President Joe Biden skal tale til folket mandag for å forsikre dem om at banksystemet ikke er i ferd med å kollapse, melder Det hvite hus.

– Jeg vil snakke om hvordan vi vil opprettholde et motstandsdyktig banksystem for å beskytte vår historiske økonomiske gjenoppretting, sier Biden i en uttalelse. Videre lover han at de som står bak «dette rotet», skal bli holdt ansvarlige.