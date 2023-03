Silicon Valley Banks kunder får tilgang til midler

NTB

Alle kunder av kollapsede Silicon Valley Bank (SVB) får tilgang til midlene sine, kunngjør amerikanske myndigheter. Samtidig tas det grep for å hindre smitteeffekt.

– Innskytere vil få tilgang til alle pengene sine fra mandag 13. mars, heter det i en uttalelse fra USAs finansdepartement, sentralbanken Federal Reserve og bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) søndag kveld.

Kunngjøringen kommer kun noen timer før handelen åpner i Asia. Det har vært frykt for at faktorene som har skapt problemer for den California-baserte banken, kan spre seg. USAs finansminister Janet Yellen sa tidligere søndag at det er uaktuelt med noen redningspakke for banken.

Myndighetene har jobbet gjennom helgen for å finne en kjøper av banken eller forhandle fram en annen løsning, og sier søndag at alle kunder av SVB blir beskyttet og får tilgang til sine midler mandag.

Det innføres også flere tiltak for å beskytte kundene og forhindre flere bankkriser.

Hendelsen beskrives som den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009. Bankens britiske datterselskap har også fått store problemer, og i flere land sprer frykten seg for en større bankkrise.

Søndag kveld opplyste amerikanske myndigheter at også kryptobanken Signature Bank blir stengt. Alle bankens kunder blir beskyttet.