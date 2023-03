Husjord på plass på Oscar-utdelingen

Den amerikanske sangeren og skuespilleren Sofia Carson (til venstre) møter den norske skuespilleren Sigrid Husjord under ankomsten til Oscar-showet i Los Angeles. Husjord spiller i den nominerte norske kortfilmen «Nattrikken» og Carson er nominert i klassen for beste originallåt. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

NTB

Norske Sigrid Husjord har ankommet Oscar-utdelingen som starter natt til mandag norsk tid.

Husjord spiller i den norske filmen «Nattrikken» som er en av de nominerte i klassen for kortfilmer.

Ved ankomsten møtte hun blant annet den amerikanske skuespilleren og sangeren Sofia Carson, som sammen med Dionne Warren er nominert i klassen for originallåt med «Applause» fra filmen «Tell it like a Woman»

Carson og Warren skal framføre sangen, som er skrevet av Warren, under Oscar-seremonien.

Husjord, regissør Eirik Tveiten og andre bak den norske kortfilmen er på plass i Hollywood, hvor alt er duket til verdens kanskje største filmbegivenhet. I natt norsk tid deles prisene ut.