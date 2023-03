Elizabeth Warrens nedsnakking av Kamala Harris: – Rimelig fornærmende

Nå mener demokrater det haster med å slutte å kritisere visepresidenten. Ellers kan det koste Joe Biden presidentvalget.

Sist uke viste en meningsmåling gjennomført av Echelon Insights at Joe Biden (80) ville vunnet en hypotetisk omkamp i 2024 mot tidligere president Donald Trump (76). Ifølge målingen ville den sittende presidenten fått 47 prosent av stemmene, mens Trump kun ville fått 44 prosent. Samme meningsmålingen viser også at den populære Florida-guvernøren Ron DeSantis ville slått Biden hvis de to var kandidatene. Da ville DeSantis fått 47 prosent og Biden 44.

Det er altså jevnt. En eventuell ny periode som president for Joe Biden vil ikke komme av seg selv. Han behøver all drahjelp han kan få, og hittil har han ikke fått den fra sin visepresident, som sliter på popularitetsmålingene.

«Et hjerteslag fra å bli president»



Mange har vært skuffet over Kamala Harris' (58) innsats som presidentens nestkommandrende og reserve så langt. Samtidig har visepresidenten sjelden vært viktigere enn nå. Hun er i kraft av embetet kjent som «bare et hjerteslag fra å bli president», et uttrykk som blir enda tettere på realitetene når dette hjertet har slått i 80 år, for å låne et bilde fra CNNs Jasmine Wright og Edward-Isaac Dovere.

Kritikken fra republikanerne, som ønsker å fremstille Harris som inkompetent og udugelig, er forventet og muligens håndterbar, men kritikken fra egne rekker svir mer.

Ikke svart Warren på over en måned



Spesielt har svaret fra partiveteran Elizabeth Warren (76) – som selv forsøkte å bli president, men trakk seg i mars 2020 etter svake primærvalgsresultater, og siden selv håpet å bli visepresident – på spørsmålet hvorvidt Biden bør beholde Harris som sin presidentvalg-partner, skapt mye bekymring og ondt blod:

– Jeg vil egentlig la det bero og være opp til hva som som er mest behagelig for Biden i hans team.

Ordene falt på en lokal radiosending i Boston sent i januar.

De falt ikke i god jord hos Kamala Harris.

Warren har forsøkt å beklage, og henvendt seg til visepresidenten med en forklaring på hva hun egentlig mente, og at hun rotet det til med den formuleringen. Over en måned senere venter hun fortsatt på svar, ifølge CNN.

Kretsen rundt Harris har også reagert sterkt på Warrens uttalelse.

– Rimelig fornærmede, siteres en kilde på.

– Byrde eller hjelp

Nå er flere demokrater bekymret for hva den stadig bredere kritikken mot visepresidenten vil kunne bety for mulighetene for en andre periode med demokratisk presidentskap. For Harris vil neppe forlate Biden, og han vil neppe gi henne fyken.

En svekket visepresident vil også svekke Bidens sjanser til å bli president i fire nye år. Demokratene må samle seg om Harris, om så bare for Bidens skyld. Og for Det demokratiske partiets skyld.

– Folk som nedverdiger henne opphøyer seg selv, sier Illinois-guvernør J.B. Pritzker.

En annen tillitsvalgt på stat-nivå i Det demokratiske partiet siteres på følgende av CNN:

– Hun vil enten være en byrde eller til hjelp. Og dere bør omfavne henne, for det er ikke som at hun vil forsvinne.