Omstridte navnebytter i USA lagt på is

NTB

Motstanderne kaller det en seier når USA nå venter med å bytte navn på innsjøen Lake Lanier og demningen Buford Dam i Georgia, oppkalt etter sørstatssoldater.

Planen om å gi Lake Lanier og Buford Dam nye navn er satt på hold etter massiv motstand i lokalbefolkningen.

Debatten rundt symboler knyttet til borgerkrigen er sterkt ladet i USA. Kritikerne ser dem som rasistiske symboler og mener de hyller sørstatene i konflikten. Andre betrakter dem som frihetssymboler og en del av historien.

Lake Lanier og Buford Dam er begge oppkalt etter menn som kjempet i Konføderasjonen under den amerikanske borgerkrigen, og navnene skulle etter planen byttes ut.

Men motstandere påpeker at de to soldatene fikk landemerkene oppkalt etter seg av andre årsaker: Sidney Lanier var poet, og Algernon Sidney Buford sørget for jernbanen som bidro til å skape byen – og demningen – etter krigen. Begge var mer kjent for noe annet enn sin tid i militæret.

Den republikanske kongressrepresentanten Andrew Clyde sier det er en enorm seier at navneskiftet nå er lagt på is. Clyde er en av mange som mener at å skifte navn at er forsøk på å omskrive historien.

– Det vil påføre samfunnet vårt enorme kostnader og skape unødvendig masseforvirring, sier han.

Den endelige avgjørelsen tas etter innspill fra hærens avdeling i forsvarsdepartementet.

Mange monumenter, navn og andre symboler som kan ses som hyllest til konføderasjonen, er blitt fjernet de siste årene, men skaper også opphetet debatt.