Søpla tårner seg opp i streikerammede Paris

NTB

Tusenvis av tonn med søppel har hopet seg opp i den franske hovedstaden etter en uke med streik. Rotter og mus boltrer seg.

Streikende arbeiderne protesterer for tiden mot myndighetenes planer om å heve pensjonsalderen i Frankrike fra 62 til 64 år. Senatet stemte torsdag for forslaget.

I Paris har ansatte fra avfallsselskapet Syctom streiket, noe som medfører stopp ved tre forbrenningsanlegg utenfor hovedstaden og at søpla ikke hentes. Fortau og søppeldunker er overfylt.

Syctom sier at de så langt det er mulig har omdirigert søppelbiler til andre lagringssteder i regionen.

Halvparten av bydelene rammet

De kommunalt ansatte har den siste uka hentet søppel i bare halvparten av bydelene i Paris. Streiken rammer noen av de mest eksklusive områdene, inkludert 5., 6. og 16. arrondissement. De andre distriktene betjenes av private firmaer som ikke streiker.

– Det er forferdelig. Det er rotter og mus, sier konditor Romain Gaia, som jobber i 2. distrikt der overfylte søppelkasser hoper seg opp.

Til tross for det stinkende berget av avfall utenfor støtter han likevel søppelarbeiderne.

– De har full rett til å streike, sier han, og påpeker at når denne gruppa streiker, da har de virkelig makt.

Lav gjennomsnittlig levealder

En økning av minstepensjonsalderen blir av mange sett på som urettferdig overfor folk som kommer ut i jobb i ung alder.

Ansatte i avfallsbransjen, regnet for å ha spesielt tøft og tungt fysisk arbeid, kan ifølge fagforeningen i dag gå av med pensjon fra 57 år, men vil med reformen måtte jobbe ytterligere to år.

Forventet levealder for denne yrkesgruppa er allerede 12–17 år under snittet for den franske befolkningen.