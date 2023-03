Moldova sier de har infiltrert russisk-støttet nettverk

Infiltratøren hevder russiske borgere har blitt lovet rundt 100.000 norske kroner for å organisere «masseuro» i Moldova. Søndag arrangerer Moldovas prorussiske partier en protest mot den provestlige regjeringen og landets president Maia Sandu.

NTB

Politiet i Moldova har pågrepet sju personer i et nettverk som de mener russiske myndigheter har iscenesatt for å destabilisere den tidligere sovjetstaten.

Politiet sier folk har blitt trent opp i Russland med et mål om å skape uro i befolkningen. Gruppen ble avslørt av en infiltratør fra politiet som sikret seg mer enn ti timer tale- og videoopptak. Infiltratøren hevder russiske borgere har blitt lovet rundt 100.000 norske kroner for å organisere «masseuro» i Moldova.

De ble pågrepet lørdag kveld. Ytterligere 18 personer ble brakt inn for avhør i politiaksjonen.

Prorussisk demonstrasjon søndag

Pågripelsene skjedde kvelden før en prorussisk demonstrasjon i landet. Søndag arrangerer Moldovas prorussiske partier en protest mot den provestlige regjeringen og landets president Maia Sandu.

Politiet har innbrakt 54 personer i protestene søndag, inkludert 21 mindreårige. De innbrakte laget uro og hadde med seg ulovlige gjenstander, ifølge politiet. Det har tidligere blitt avholdt en rekke prorussiske demonstrasjoner i landet.

Demonstrantene krever at myndighetene dekker befolkningens energiregninger og at regjeringen «ikke skal involvere landet i krig».

USA advarte om russisk påvirkning

Fredag advarte amerikanske myndigheter om at Russland forsøker å svekke regjeringen i Moldova.

– Russiske aktører, noen med bånd til russisk etterretning, forsøker å iscenesette og bruke protester i Moldova som grunnlag for å skape et oppkonstruert opprør mot Moldovas regjering, sa John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Han tror målet på sikt er å få på plass en mer russiskvennlig regjering i den tidligere sovjetstaten.