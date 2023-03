Britenes statsminister ber BBC og Lineker rydde opp

NTB

BBCs fotballsendinger i helgen er kraftig redusert som følge krangelen rundt Gary Lineker. Statsminister Rishi Sunak ber partene ordne opp på en ryddig måte.

BBC bekreftet fredag at Lineker ikke vil lede det populære fotballprogrammet «Match of the Day» inntil videre som følge av at han har uttalt seg kritisk om britiske myndigheters asylpolitikk.

I en uttalelse forsvarer statsminister Rishi Sunak regjeringens asylpolitikk. Han skriver samtidig at han håper at Lineker og BBC kan løse uenighetene på en ryddig måte.

– Dette er en sak for dem, ikke for regjeringen, sier Sunak.