Studie: Har funnet kobling mellom demens og ADHD

Har du barn med ADHD? Da er sjansen større for at du utvikler demens, skal man tro en ny studie.

En ny studie hevder å ha påvist en sammenheng mellom ADHD og demens.

Befolkningsstudien er utført av forskere ved Karolinska Institutet, og publisert i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia.

Etter å ha sett på flere enn to millioner mennesker født i Sverige mellom 1980 og 2001, hvorav tre prosent hadde en ADHD-diagnose, har forskerne sett at foreldre til personer med ADHD hadde 34 prosent høyere risiko for å utvikle demens enn foreldre til personer uten ADHD.

Geir Selbæk er professor ved Universitetet i Oslo, og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han anses som en av de fremste forskerne på demens i Norge. Til Dagbladet forteller Selbæk at han syns studien er svært interessant.

55 prosent høyere sjanse

Den nevropsykiatriske diagnosen ADHD kjennetegnes ved uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet.

Ved hjelp av nasjonale registre kunne de svenske forskerne koble testpersonene mot flere enn fem millioner slektninger av de utvalgte. På denne måten fikk de studert sammenhengen mellom ADHD og demens.

Den vanligste formen for demens, Alzheimers sykdom, hadde en risiko som var 55 prosent høyere hos foreldre til personer med ADHD. Foreldre til personer med ADHD hadde også en høyere risiko for tidlig demensdebut.

Uklar årsak

Tolv tips som kan redusere risikoen for å utvikle demens Få minst syv timer søvn om natten Jevnlig utfordring av hjernen Jobbe for god psykisk helse Være sosialt aktiv Ta vare på hørselen Spis en balansert diett Hold deg fysisk aktiv Ikke røyk Ansvarlig alkoholinntak Bevare gode kolesterolverdier Vedlikeholde et sunt blodtrykk Håndtere diabetes så godt som mulig Kilde: Alzheimer's Research UK (ARUK)

Hva som er årsaken til sammenhengen, vet forskerne foreløpig ikke.

Zheng Chang, som har ledet studien, er ikke sikker på hva som er årsaken til sammenhengen, men hun har noen tanker.

– Det kan tenkes at det kan være hittil uoppdagede genvarianter, so

m bidrar til både forhold eller miljømessige risikofaktorer, for eksempel sosioøkonomiske forhold. En annen mulig forklaring er at ADHD øker risikoen for en rekke fysiske plager, som igjen bidrar til økt risiko for demens, sier hun ifølge Dagbladet.

Tre hypoteser

Per dags dato eksisterer det tre kjente hypoteser om hva som kan være årsaken til at det kan være en sammenheng mellom ADHD og demens, ifølge Selbæk.

Om man har ADHD kan man være mer utsatt for diabetes type 2, høyt blodtrykk, hodeskader, fysisk inaktivitet, depresjon, røyking og lite utdannelse. Dette er også risikofaktorer for demens. ADHD-symptomer i voksen alder, som sviktende oppmerksomhet og hukommelse, kan ligne på en tidlig fase av demenssykdommer. Den tredje hypotesen er at det kan være felles genetiske årsaker, som vi ennå ikke har avdekket.

Ifølge Selbæk tyder studien på at det kan være en felles arvelig eller miljømessig risiko for ADHD og Alzheimer.

– Dette er en viktig studie, men vi trenger likevel mer kunnskap før vi kan trekke konklusjoner, sier Selbæk. Han påpeker at forskningsmetoden svenskene har benyttet kan innebære usikkerhet knyttet til resultatet.