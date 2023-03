ISW: Russland vil trolig måtte endre sin militære strategi dersom Bakhmut faller

Mye står på spill ved krigens episenter hvor tusenvis av soldater går i døden på begge sider. Faller byen på russernes hender vil det bety en ny fase i krigen.

I mer enn syv måneder har Vladimir Putins krigsmaskin hamret løs på de ukrainske forsvarsverkene i Bakhmut.

Enn så lenge har Ukraina kontroll, men ifølge AFP mener Natos generalsekretær Jens Stoltenberg det kan være et tidsspørsmål før Ukraina må gjøre retrett.

Kan bli en «pyrrhosseier» for Putin



Russlands president Vladimir Putin.

En russisk seier i Bakhmut vil lett kunne få status som en såkalt pyrrhosseier, det vil si en seier hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt, eller står i stil med, kostnaden. Dersom noen vinner en slik seier kan de negative konsekvensene være større enn den eventuelle gevinsten, og kan i noen tilfeller sidestilles med nederlag.

Ifølge USAs etterretningssjef, Avril Haines, er det ventet at Russland vil endre militær taktikk hvis de klarer å erobre Bakhmut. Den russiske offensiven fortsetter inntil videre for fullt til tross for høye tapstall og mange sårede.

– Russland kan gå over til en strategi for å holde og forsvare eksisterende posisjoner siden de mangler ammunisjon og tropper for å oppnå betydelige territorielle gevinster i Ukraina, sier Haines, ifølge The New York Times.

Vil ødelegge Putins offensive ambisjoner



Hun viser til at Vladimir Putin kan være i ferd med å innse de formidable utfordringene og begrensningene russiske styrker står overfor etter mange militære tilbakeslag, og derfor må justere strategien på kort sikt. Haines peker også på etterretningsrapporter som forteller om kritisk mangel på moral.

– Hvis Russland ikke setter i gang en obligatorisk mobilisering og får inn nye forsyninger av ammunisjon, vil det bli stadig mer utfordrende for dem å opprettholde det nåværende nivået av offensive operasjoner i de kommende månedene, sa Haines til Senatets etterretningskomité, skriver Kyiv Independent.

USA tror likevel at Putin kan velge å forlenge krigen mot Ukraina, selv om det vil kunne bli en strategisk pause og en lang utsettelse av nye offensive operasjoner.

Sammenlignes med store slag under verdenskrigene

Det blodige slaget om byen i Donetsk fylke har nå pågått så lenge at den har fått enorm symbolsk betydning for den innbitte motstandskampen mot de russiske okkupantene.

De siste dagene har det kommet meldinger om at russiske styrker snart har klart å omringe byen, og at de sammen med Wagner Gruppen kan være i ferd med å få overtaket i den utmattende bykrigen, skriver CNBC.

Men angrepskrigen mot den lille byen, som en gang hadde 70.000 innbyggere, har kostet Putins styrker og Wagner Gruppen svært dyrt. Ifølge ukrainske tjenestemenn kan så mange som 30.000 av Wagners til sammen 50 000.tropper har desertert eller blitt drept eller såret, de fleste i slaget om Bakhmut, skriver The New York Times.

Blodbadet sammenlignes med store slag under verdenskrigene hvor soldater skjøt mot hverandre fra skyttergraver i en stillingskrig som krevde utallige soldatliv.

Bild: Uenige om strategien i Bakhmut



En ukrainsk stridsvogn skyter mot russiske stillinger ved frontlinjen nær Bakhmut onsdag 8. mars 2023. Les mer Lukk

Ifølge militære eksperter kreves det fra fem til syv soldater for å bekjempe én forsvarer. Mens ukrainske styrker har bygd omfattende forsvarsverk rundt i byen, har russerne og Wagner vært nødt til å storme fram, ofte i åpent lende, for å angripe i nærkamp. Det har resultert i enorme tap.

De siste dagene er det kommet signaler om intern uenighet i den ukrainske forsvarsledelsen om den videre strategien. Ifølge den tyske storavisen Bild skal president Volodymyr Zelenskyj og øverstkommanderende for Ukrainas væpnede styrker, general Valerii Zaluzhnyi, ha motstridende synspunkter på hvordan militæret bør håndtere situasjonen i Bakhmut.

Dette er imidlertid tilbakevist av Zelenskyj. Inntil videre holder Ukraina stand i den utpinte byen, som av militære eksperter omtales å ha mindre strategisk enn symbolsk betydning.

– Forstår ikke hvorfor byen fortsatt forsvares

Ifølge Bild skal general Zaluzhnyi ha vurderte en taktisk tilbaketrekning fra Bakhmut for flere uker siden på grunn av bekymring for den ekstreme belastningen på soldatene som bombarderes og utkjemper blodige kamper natt og dag.

– Det store flertallet av soldatene i Bakhmut forstår ikke hvorfor byen fortsatt forsvares, sier en ikke navngitt ukrainsk militæranalytiker til avisen.

Hovedstrategien for å holde stand skal være å påføre russerne og Wagner Gruppen så store tap at de på sikt vil bli svekket militært, og nærmest ute av stand til å gjennomføre nye offensiver. På den måten forsinker Ukraina Russlands frammarsj samtidig som de dag for dag tar ut russisk personell og militært utstyr i et omfang som tvinger russerne i kne. Slik håper de å få et strategisk overtak.

Vil eliminere Wagners elitetropper

Ved å holde stand i Bakhmut vil flere av disse soldatene bli eliminert eller satt ut av spill på grunn av skader. Men tapene på ukrainsk side er også store, og det er denne avveiningen som avgjør om og når det eventuelt blir en organisert retrett.

Ukraina har et ønske om å svekke Wagner Gruppen, som hovedsaklig består av kriminelle, så mye at de ikke lenger utgjør en trussel. Ifølge analytikere fra Institute for the Study of War prøver Ukrainas forsvarsstyrker å utmatte Wagner Gruppen som den siste tiden skal ha sendt inn flere av sine eliteenheter, skriver Ukrainska Pravda.

Også Russland tar nå i bruk flere av sine eliteenheter i slaget om byen.

Både TASS og Moscow Times følger kampen om Bakhmut tett og omtaler daglig de intense kampene. I Kreml håper Vladimir Putin på en symbolsk seier, men han så neppe for seg at prisen for en slik gevinst skulle bli så høy som den har blitt.

– Vil kunne gjenopprette fornuften i Russland

Ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the study of war er kampen om Bakhmut strategisk viktig på grunn av den nåværende sammensetningen av russiske styrker som opererer i området. På begge sider av frontlinjen er det dessuten mangel på ammunisjon, noe som påvirker slagkraften til begge parter.

– Tilgangen på russiske straffefanger, som er egnet for kamp, er ikke ubegrenset, og den permanente elimineringen av titusenvis av dem i Bakhmut betyr at de ikke vil være tilgjengelige for viktigere kamper, skriver ISW.

De er overbevist om at den alvorlige degraderingen eller ødeleggelsen av Wagners elitestyrker vil ha positive konsekvenser på slagmarken over tid.

– Å skade Prigozhins makt og rykte i Russland ville være en viktig prestasjon for å gjenopprette fornuften i Russland. Det er et mål i både USAs og Ukrainas interesser, og det øker innsatsen i slaget om Bakhmut, mener ISW.

USA: – Vil ikke snu Russlands krigslykke

USAs forsvarsminister Loyd Austin.

USAs forsvarsminister Loyd Austin sa til journalister under en reise til Jordan 6. mars at han ikke trodde at Ukrainas mulige tilbaketrekking vil føre til noen store tilbakeslag. Austin har også merket seg at Wagner-styrkene har vært litt mer effektive enn de russiske styrkene.

– Dersom ukrainske styrker bestemmer seg for å reposisjonere vest for Bakhmut, vil ikke det være et strategisk tilbakeslag, eller snu Russlands krigslykke. Bakhmut har mer symbolsk enn strategisk verdi for det ukrainske militæret. Byens fall vil ikke nødvendigvis bety at Moskva har gjenvunnet initiativet i krigen, sa Austin, ifølge Reuters.

– Da vil lufta i den russiske offensiven gradvis forsvinne

Professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, registrerer at Bakhmut har fått økt militærstrategisk betydning.

– Bakhmut har nå blitt en viktig by. Den strategiske verdien ligger ikke i den territorielle erobringen av Bakhmut, men at de ukrainske forsvarerne klarer å suge til seg så mange russiske styrker som mulig. For da vil nemlig lufta i den russiske offensiven gradvis forsvinne, sier Heier til Dagbladet.

Han mener de skyhøye tapstallene på russisk side paradoksalt nok gir byen en økt strategisk betydning, til tross for at også Ukraina lider store tap.

– De russiske bindingene og tapene rundt Bakhmut åpner opp for store ukrainske muligheter andre steder i krigsteatret, mener Heier.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug sier til avisen at Bakhmut er strategisk viktig dersom Ukraina klarer å få russerne tømme seg for ressurser i byen. Det er anslått at russerne allerede har mistet 30.000 krigere i slaget om Bakhmut, skriver BBC.

– Nå påfører de Russland store tap, mens de forbereder mottak av stridsvogner og annet avansert utstyr, sier Dalhaug.

Nato-sjefen: – Dette er en utmattelseskrig

Under et forsvarsministermøte i EU onsdag la ikke Nato-sjef Jens Stoltenberg skjul på at forsvaret av Bakhmut kan være inne i en skjebnetid. Han minnet samtidig om at Nato-allierte må brette opp ermene og fortsatt stå sammen om å gi Ukraina det de trenger for å vinne, både ammunisjon og tunge våpen.

– Russland har lidd store tap, men samtidig kan vi ikke utelukke at Bakhmut etter hvert kan komme til å falle i de kommende dagene. Dette er en utmattelseskrig, som vil si en logistisk krig. Det handler om å få utstyr, ammunisjon og drivstoff til frontlinjen til soldatene, understreket Nato-sjefen.

Den intense og svært blodige kampen om Bakhmut er nå inne i sin åttende måned. Til tross for at Putins generaler har sendt alt det russiske militæret kan stille med for å nedkjempe de ukrainske forsvarerne, kombinert med titusenvis av Wagner-soldater, er byen på Ukrainas hender.

Nå venter verden på neste trekk i krigen mellom Europas to største hærstyrker.

