NTB

Russland har stemplet miljøvernorganisasjonen Verdens naturfond (WWF) som «utenlandsk agent».

Organisasjonens russiske avdeling har anket avgjørelsen, som er tatt av justisdepartementet.

Begrunnelsen for stemplingen er at den russiske regjeringen mener WWF forsøker å påvirke russiske politikk ved hjelp av sitt «angivelige arbeid for å beskytte naturen og biologisk mangfold».