Kongolesisk landsby er nesten forlatt etter IS-angrep

NTB

I landsbyen Mukondi i Øst-Kongo er det kun noen få overlevende igjen etter massakren som krevde over 30 liv onsdag. IS sier at angrepet var rettet mot kristne.

En av de overlevende forteller hvordan landsbyboerne først ønsket de væpnede mennene velkommen. Ifølge Kavugho Tsongo, en 40 år gammel bonde, hadde de på seg militærlignende klær, og innbyggerne trodde først at de bare kom på besøk.

Svigersøsteren og nevøen hans var blant dem som ble drept.

– De ble hakket til døde mens jeg var til stede, sier han.

Landsbylederen Deogratias Kasereka sier at det ikke ble løsnet skudd under angrepet. I stedet ble det brukt kniver, macheter og øks. Flere hus ble dessuten satt i brann. De fleste som overlevde, har nå flyktet fra landsbyen.

Fredag tok IS på seg ansvaret for angrepet. I en melding publisert på det IS-tilknyttede nettstedet Aamaq står det at 35 «kristne» ble drept.

Det står også at angrepet ble utført med «kniver og skytevåpen», og at eiendommer ble ødelagt. Sammen med meldingen er det lagt ut et bilde som viser at hus står i brann.

Lokale myndigheter har bekreftet at over 40 mennesker ble drept i angrepene mot Mukondi og nabolandsbyen Mausa i uken som gikk. En gruppe som kaller seg Allierte demokratiske styrker (ADF) anklages for å stå bak. Gruppen har sverget troskap til IS.