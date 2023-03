Partene i krigen i Jemen forhandler om fangeutveksling i Sveits

NTB

Representanter for Jemens regjering og houthi-opprørerne har startet forhandlinger om en fangeutveksling i Genève.

Forhandlingene ble innledet lørdag og er ventet å vare i elleve dager. De foregår bak lukkede dører med FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen som tilretteleggere.

FN ber begge parter vise at de mener alvor.

– Jeg håper partene er klare til å delta i seriøse og åpenhjertige diskusjoner for å bli enige om løslatelse av så mange fanger som mulig, skriver FNs spesialutsending til Jemen, Hans Grundberg, i en uttalelse.

Partene ble enige om en avtale i Stockholm for fem år siden. Den tar til orde for at alle fanger skal løslates, også de som er savnet, bortført og i husarrest. Fanger er siden blitt løslatt i flere runder, men fortsatt venter flere tusen på å bli satt fri.