Mann dømt for drap på student som forsvant i USA i 1996

En plakat av Kristin Smart under rettssaken mot en nå 46-årig mann som er dømt for å ha drept henne. Foto: Laura Dickinson / The Tribune via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann er dømt til fengsel i 25 år til livstid for drap på studenten Kristin Smart, som forsvant fra et universitetsområde i California for 27 år siden.