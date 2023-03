Egg tilbakekalles fra svenske butikkhyller

NTB

Risiko for salmonella gjør at egg fra Dava foods tilbakekalles fra Ica-butikker rundt om i Sverige.

Det gjelder produktene Familjens val 24-pack med best før-dato 13. mars og Frukostägg 12-pack med best før-dato 12. mars, opplyser selskapet i en pressemelding fredag.

En intern utredning hos eggdistributøren viser at det kan være «en liten risiko» for at eggene inneholder salmonella. De aktuelle eggkartongene selges i Ica-butikker i Sverige.

– Det er mest sannsynlig ingen fare knyttet til disse eggene, men vi vil likevel være på den sikre siden, skriver selskapet.