Rekordhøy avskoging i Brasil – tross ny regjering

Et område som nylig var blitt avskoget av kvegbønder i den brasilianske delstaten Para i 2020. Foto: Andre Penner / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Nye tall viser at det nok en gang er satt avskogings-rekord i regnskogen i Brasil, to måneder etter at Lula da Silva overtok som president.