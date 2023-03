Fem pågrepet i Mexico for drap og bortføring av amerikanere

NTB

Fem personer er pågrepet i forbindelse med den dødelige bortføringen av fire amerikanere i grensestaten Tamaulipas, ifølge mexicanske delstatsmyndigheter.

De fem mistenkes for bortføring og drap i tilknytning til hendelsen, opplyser påtalemyndigheten i Tamaulipas fredag. To av amerikanerne ble drept, mens de to andre ble frigitt tidligere denne uka.

Også en mexicansk kvinne ble drept da væpnede menn åpnet ild mot de fire amerikanske statsborgerne kort tid etter at de ankom byen Matamoros 3. mars.

Myndighetene fant de fire amerikanerne i utkanten av byen mandag. Da var bare to av dem i live. En mann som holdt vakt over ofrene, ble pågrepet.

Politiet i Mexico undersøker hvorvidt de fire amerikanerne ble bortført av medlemmer av Golf-kartellet som trodde de var inntrengere på deres område. En fraksjon i kartellet har overlevert de ansvarlige medlemmene og beklaget overfor ofrene , ifølge et brev som angivelig stammer fra kartellet og som nyhetsbyrået AP har sett.