USA: – Russland vil destabilisere Moldova

NTB

Russland forsøker å svekke regjeringen i Moldova, mener myndighetene i USA.

– Russiske aktører, noen med bånd til russisk etterretning, forsøker å iscenesette og bruke protester i Moldova som grunnlag for å skape et oppkonstruert opprør mot Moldovas regjering, sier John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Han tror målet på sikt er å få på plass en mer russisk-vennlig regjering i den tidligere Sovjet-staten.

USA har tiltro til Moldovas evne til å respondere på disse truslene, ifølge Kirby. Han forsikrer at USA vil fortsette å gi Moldova «robust støtte».

Den amerikanske advarselen kom samme dag som Russland anklaget USA for å nøre opp under antirussiske holdninger i Georgia.