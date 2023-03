Iran og Saudia-Arabia er enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser, opplyser Iran

NTB

Utenriksministrene til iran og Saudi-Arabia skal møtes innen kort tid. Landene er enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser, melder iranske medier.

Ifølge statlige iranske medier skal ambassadene gjenåpnes innen to måneder.

General Ali Shamkhani, som er sekretær i Irans nasjonale sikkerhetsråd roser Kina for landets rolle i forbindelse med at forbindelsene mellom de to landene ved Persiabukta gjenåpnes.