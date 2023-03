Opprørere i Indonesia viser video av newzealandsk flyger

NTB

Opprørere i den indonesiske Papua-provinsen har vist bilder og video av en savnet flyger fra New Zealand. Videoen viser at han trolig er i live.

Philip Mark Mehrtens ble tatt til fange av separatistene i Vest-Papuas frigjøringsfront da han landet med et småfly fra Susi Air for en drøy måned siden. Han hadde kommet for å hente 15 arbeidere som bygde et helsesenter i den avsidesliggende landsbyen Paro.

I videoen har han på seg en blå jakke og leser opp en erklæring fra et stykke papir, der det heter at utenlandske flygere ikke har lov til å arbeide eller fly i Papua før regionen er blitt uavhengig. I en annen video rettet til familien sin sier han at han blir tatt vare på.

Det har i årevis vært konflikt mellom innbyggerne i Papua-provinsen og indonesiske militære. Den fattige tidligere nederlandske kolonien som i 1969 ble innlemmet i Indonesia, er etnisk og kulturelt forskjellig fra resten av landet, og et langvarig væpnet opprør har tatt seg opp det siste året.