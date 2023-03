Russland anklager USA for å stå bak antirussiske holdninger i Georgia

Georgiske demonstranter med et EU-flagg i Tbilisi torsdag kveld, få timer etter at lovforslaget ble trukket. Les mer Lukk

NTB

Russland mener at USA nører opp under antirussiske holdninger i Georgia, der regjeringen nylig trakk et lovforslag som ble ansett som russiskvennlig.