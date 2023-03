Tiltale etter drap på gravid kvinne i Danmark

NTB

To personer er siktet etter at en 37 år gammel gravid kvinne ble drept utenfor arbeidsplassen sin i Holbæk i Danmark i november i fjor.

En 25 år gammel mann er tiltalt for å utført knivdrapet, mens en 34 år gammel kvinne er tiltalt for medvirkning. Begge er tiltalt for å ha planlagt drapet, opplyser Midt- og Vestsjællands politi i en pressemelding fredag.

Den gravide kvinnen var på vei hjem fra jobb sent på kvelden 3. november 2022, da hun ble angrepet med kniv.

Gjerningsmannen trakk kvinnen ut av bilen hennes og stakk henne i bein, kropp og armer. Hun fikk også halsen skåret over.

Kvinnen døde på stedet, men man trodde først det ville være mulig å redde livet til hennes ufødte sønn. Han døde derimot på sykehuset få dager senere.

De tiltalte har begge en relasjon til den drepte kvinnen, som var afghansk statsborger.