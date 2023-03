Paven vil gå av hvis han mister klarsynet

NTB

Pave Frans sier at han kan komme til å gå av hvis han blir såpass svekket at han mister evnen til å se ting klart og ikke lenger greier å vurdere situasjoner.

I et intervju med tre italienske aviser blir 86-åringen spurt om hva som skal til for at han gjør det samme som forgjengeren Benedikt, som besluttet å gi seg som pave flere år før han døde.

– En tretthet som gjør at du ikke ser ting klart. En mangel på klarhet når det gjelder å vite hvordan man skal vurdere situasjoner, sier pave Frans.

Intervjuet ble fredag publisert av tre italienske aviser: La Repubblica, La Stampa og Corriere della Sera. Her sier paven også at han skammer seg litt for å bruke rullestol som følge av et skadet kne.

Pave Benedikt var den første paven på rundt 600 år som ikke ble sittende som Den katolske kirkes overhode livet ut. For få uker siden uttalte pave Frans at dette kun bør skje i helt spesielle tilfeller.

I intervjuet kommenterer han også krigen i Ukraina, som han mener er drevet fram av interessene til flere imperier, ikke bare «det russiske imperiet, men også imperier fra andre steder».

Mandag markerer paven at det er ti år siden han ble valgt til katolikkenes overhode.