Åtte døde etter skyting i Hamburg

NTB

Politiet i Hamburg opplyser at åtte mennesker, trolig inkludert gjerningsmannen, er døde etter skytingen torsdag kveld i et lokale tilhørende Jehovas vitner.

Det er fortsatt uklart hva motivet for skytingen kan ha vært, men tyske Spiegel skriver at gjerningsmannen trolig var et tidligere medlem av Jehovas vitner.

Han ble funnet dødelig såret i byggets annen etasje da politiet kom til stedet, og sa til dem at de ikke trengte å skyte.

I tillegg til de drepte er det et stort antall sårede.

Tysklands statsminister Olaf Scholz fordømmer skytingen og kaller den «en brutal voldshandling».

– Mine tanker er med ofrene og deres familier. Og med sikkerhetsstyrkene som har en vanskelig oppgave, tvitret Scholz fredag morgen.