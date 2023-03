Uganda vurderer enda strengere lov mot homofili

For tiden sirkulerer konspirasjonsteorier i sosiale medier om at obskure internasjonale krefter fremmer homofili i det konservative Uganda. Bildet viser en protest i 2014 i Kenya mot de strenge lovene i Uganda. Arkivfoto

NTB

En lov med nye, strenge straffebestemmelser for homofili, som fra før allerede er forbudt, ble torsdag lagt fram i Ugandas nasjonalforsamling.

Presidenten i nasjonalforsamlingen, Annet Anita Among, sier at det blir en høring om lovforslaget, og at seksuelle minoriteter skal få lov å delta.

I henhold til den nye loven risikerer alle som har sex med noen av samme kjønn, eller står fram som LHBTQ, opptil ti års fengsel.

Når loven legges fram for avstemning, skal medlemmene av nasjonalforsamlingen avgi stemme en og en, ifølge Among.

– Da er tiden kommet for å vise oss om du er homo eller ikke, sier hun.

Over 30 afrikanske land forbyr sex mellom personer av samme kjønn. Men den foreslåtte ugandiske loven ser ut til å være den første som forbyr bare det å identifisere seg som lesbisk, homofil, bifil eller trans, ifølge Human Rights Watch (HRW).

Uganda er notorisk for fiendtlige holdninger til homofili. I 2014 ble det innført en lov som straffet homofili med livstid i fengsel, men den ble kjent ugyldig av høyesterett.

For tiden sirkulerer konspirasjonsteorier i sosiale medier om at obskure internasjonale krefter fremmer homofili i det konservative landet.