Tre jernbaneansatte siktet etter gresk togulykke

Demonstranter protesterer i Aten til støtte for ofrene for forrige uke togulykke i Hellas. I flere dager har det vært store protester mot greske myndigheter og jernbaneselskapet etter ulykken. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

NTB

Ytterligere tre greske jernbaneansatte er siktet etter togulykken i forrige uke som kostet 57 mennesker livet.

En jernbaneinspektør og to stasjonsmestre er siktet blant annet for uaktsomt drap og kroppsskade, ifølge en kilde i det greske rettsapparatet.

Fra før er stasjonsmesteren i Larissa siktet etter ulykken der to tog kolliderte front mot front da de kjørte mot hverandre på samme spor på strekningen mellom Aten og Tessaloniki.

Han har innrømmet at en bryter sto i feil stilling før ulykken. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han en fengselsstraff på ti år eller mer. I verste fall kan han dømmes til livsvarig fengsel.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis lovte full offentlig gransking av ulykken da han torsdag holdt sitt første regjeringsmøte siden katastrofen 28. februar.

Han lovte også umiddelbare tiltak for å bedre den problematiske sikkerhetssituasjonen i den greske jernbanen.

– Vi er alle ansvarlige for dette, det må vi ha mot nok til å innrømme, sa Mitsotakis som står foran et vanskelig gjenvalg i løpet av noen måneder.

Mitsotakis er beskyldt for å forsøke å legge all skyld på den uerfarne stasjonsmesteren. Opposisjonen mener at hovedårsaken til tragedien er dårlig styring hos myndighetene.

Onsdag deltok titusener av mennesker i de største demonstrasjoner hittil over hele landet mot myndighetene eter ulykken.