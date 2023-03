Streikende arbeidere kuttet strømmen til franske OL-anlegg

OL-ringene pryder allerede Paris. Foto: Francois Mori / AP / NTB

NTB

Streikende arbeidere sørget torsdag for at gigantarenaen Stade de France og OL-landsbyen som skal benyttes under neste års Paris-leker var strømløse.