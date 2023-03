Lokale kilder: Minst 40 landsbyboere drept av IS-lojal milits øst i Kongo

NTB

Minst 40 sivile kongolesere ble drept da en militsgruppe angrep en landsby øst i Kongo natt til torsdag, opplyser en rekke lokale kilder.

En milits som kaller seg Allierte demokratiske styrker (ADF) og som har sverget troskap til den ytterliggåendes islamistgruppa IS, anklages for å stå bak.

Angrepet bekreftes av en lokal guvernør, en sivil gruppe og en person som overlevde angrepet. Det rammet landsbyen Mukondi, som ligger rundt 30 kilometer fra byen Beni i provinsen Nord-Kivu.

ADF er en ugandisk milits med tilhold øst i Kongo som er kjent for å bruke macheter og hakker når de angriper lokalbefolkningen.

Lederen for en lokal sivil gruppe, Mumbere Limbadu Arsène, anslår at 44 personer er drept, blant dem både kvinner, barn og eldre. Han sier også at flere personer er savnet.